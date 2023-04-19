Заявления ВСУ о скором контрнаступлении – это всего лишь информационные вбросы, которым не стоит доверять. Никаких контратакующих действий или их «элементов» на востоке не наблюдается, рассказал изданию «Известия» военный эксперт Алексей Леонков.

Он прокомментировал заявление замглавы Минобороны Украины Анны Маляр о начале контрнаступления в Авдеевке, Артемовске, Угледаре и Марьинке. По словам эксперта, напряженные бои в этих населенных пунктах и их окрестностях идут давно и это ни для кого не секрет.

Ситуация в этих боях плачевна для ВСУ, их медленно, но уверенно вытесняют с захваченных территорий. И за последние дни не произошло ничего такого, что можно было бы назвать признаками перехода противника в контрнаступление.

«Потому что если бы это было на самом деле, мы бы об этом узнали раньше нее. А то, что там идут упорные бои и противника вытесняют с этих территорий, — это общеизвестный факт», – пояснил аналитик.

Он также отметил, что заявление Маляр сделано специально для Запада, который требует от Киева активизации боевых действий.