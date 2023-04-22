Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о возможном наступлении со стороны Вооруженных сил Украины.

По мнению эксперта, вероятность того, что противник в ближайшее время пойдет в наступление, является довольно высокой. Он предполагает, что украинские Вооруженные силы будут использовать тактику «тысячи уколов», заключающуюся в нанесении ощутимых, но не смертельных ударов в разных местах.

Кнутов также упомянул другой возможный вариант наступления, связанный с прорывом в Херсонской и Запорожской областях, возможным подрывом Каховской ГЭС и захватом плацдарма на левом берегу.

Он предполагает, что спецназ украинских Вооруженных сил может использовать этот плацдарм для того, чтобы нарастить силы и начать движение в сторону Азовского моря или Крыма.