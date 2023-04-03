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Старший научный сотрудник Академии военных наук, Владимир Прохватилов, сообщил, что Украина создает интернациональные добровольческие корпуса, которые будут выполнять роль заградотрядов и не дадут украинскому фронту полностью распасться. Об этом пишет URA.RU.

В связи с падением мотивации украинцев и недостатком желающих служить, Украина пошла по пути создания наемнических формирований. Прохватилов отметил, что в этом направлении создаются мощные диверсионно-разведывательные подразделения, аналогичные полку Бранденбург-800.

Польские СМИ сообщают, что эти формирования будут играть роль заградотрядов. Некоторые военные аналитики полагают, что руководят этим процессом военные немцы и американцы.

В свою очередь, создание таких добровольческих корпусов может обеспечить ВСУ необходимую живую силу и технику, чтобы сохранить позиции на фронте.

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