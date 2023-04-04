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Военный аналитик Василий Дандыкин высказал мнение о ситуации в Бахмуте (совр. название Артемовск) и спрогнозировал скорое завершение многомесячных боевых действий в этом городе.

По словам эксперта, ВСУ намерены перебросить свои резервы из Часова Яра, однако этот маневр затрудняется из-за обстрелов со стороны российских военных. Бои продолжаются, на этом направлении ведет точную работу украинская дальнобойная артиллерия с наводкой американцев, что создает определенные трудности для войск России.

Однако, по мнению Дандыкина, эта эпопея подходит к завершению, хотя судьба гарнизона в городе остается неопределенной. Российским военным необходимо удерживать фланги, чтобы предотвратить возможный удар ВСУ и попытки деблокировать украинских боевиков, которые остались в городе.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что над администрацией Артемовска поднят российский флаг и город «юридически взят». Тем не менее, в западных районах населенного пункта продолжаются бои.

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