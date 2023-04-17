Один из представителей российской группировки «Центр», глава пресс-центра Александр Савчук, сообщил, что на Краснолиманском участке фронта артиллерийские расчеты Вооруженных сил России уничтожили пункт временной дислокации украинской армии, а также нанесли удары по опорным пунктам и складу со снарядами ВС Украины.

Военный также отметил, что один вражеский беспилотник был сбит расчетом противовоздушной обороны российской группировки, пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике российские Су-25 уничтожили штурмовые группы украинских ВС в районе села Червона Диброва, среди погибших были бойцы подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также солдаты пятой бригады национальной гвардии Украины.