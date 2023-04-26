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Канал Телеграм «Военкоры Русской Весны» сообщает, что после десяти часов боевых действий российские военные смогли взять штурмом украинский опорный пункт украинских возле населенного пункта Невельское, который находится под Донецком.

Отряд «Шторм» в составе 110-й бригады армии РФ захватил опорный пункт 59-й отдельной мотопехотной бригады украинских ВС. Артиллеристы ВСУ делали все, чтобы остановить атаку, но успеха не добились.

В результате этого боя до 40 украинских боевиков были уничтожены или получили ранения, а также была разбита военная техника ВСУ.

«Взятие украинского опорного пункта даст возможность далее развивать наступление на марьинском направлении», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два украинских штурмовика Су-25 попытались ударить по позициям РФ под Херсоном, но один из самолетов был сбит ракетой.

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