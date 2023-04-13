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На авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои, в которых подразделения 1-го Донецкого корпуса наступают, прорывая оборону ВСУ.

Военные корреспонденты издания «Известия» посетили позиции бойцов армии РФ под Авдеевкой. Один из российских офицеров с позывным Студент рассказал, что их подразделения работают с системой 2С1 «Гвоздика», а пехота продвигается, получая поддержку от артиллерии.

Он также сообщил, что формирования ВСУ часто используют радары для обнаружения артиллерии РФ, что делает их более уязвимыми. Однако благодаря ведению наблюдения с воздуха удалось повысить эффективность поражения целей.

Командование ВСУ перебросило на авдеевское направление мобилизованных и силы территориальной обороны. Также сообщается о случаях открытия огня по отступающим украинским боевикам из их же тыла.

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