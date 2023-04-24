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Служба безопасности Украины задержала экс-исполняющего обязанности командира одной из частей ВСУ Романа Червинского, пытавшегося летом 2022 года завербовать российского пилота с целью угона самолета ВКС РФ. Его действия в итоге привели к ракетному удару российских сил по аэродрому Канатово в Кировоградской области.

По словам представителей СБУ, причиной ракетного обстрела аэропорта стала провальная попытка угона российского воздушного судна. Ответственность за это понесут военнослужащие, которые самовольно попытались завербовать российского летчика. Украинским военнослужащим за данные действия предъявлено обвинение в госизмене и превышении служебных полномочий.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали Черевицкого утром 24 апреля в Тернопольской области. Судебное заседание должно состояться 25 апреля.

По информации, озвученной СБУ, российский пилот, якобы согласившийся сотрудничать с ВСУ, должен был на указанный аэродром пригнать самолет. Вместо этого в указанное время по аэродрому были нанесены ракетные удары со стороны ВКС РФ.

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