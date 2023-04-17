Военнослужащие российской армии на квадроциклах при помощи противотанковых управляемых ракет уничтожают технику Вооруженных сил Украины под Соледаром, на северном фланге Бахмута (Артемовск).

Как сообщил военнослужащий, который работает в зоне СВО под позывным Коммерс, в интервью военному корреспонденту Александру Коцу, квадроциклы применяются для перевозки по три-четыре российских пехотинца.

После выявления позиции врага группа экипируется, подъезжает на точку, отстреливается, поражает технику неприятеля и уезжает обратно.

Коммерс отметил, что такие атаки производятся очень быстро и маневренно, а российские военные, которые перемещаются на квадроциклах, могут поражать не только тяжелую боевую технику украинских боевиков, но и укрепленные позиции.