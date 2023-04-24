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Военный корреспондент «Известий» Станислав Григорьев побывал на передовых позициях российских танкистов в зоне проведения специальной военной операции и показал процесс заправки боевой машины в полевых условиях.

В прифронтовой зоне заправка танка происходит втайне от вездесущих «глаз» противника – в труднопроходимой лесной чаще под прикрытием деревьев. Наибольшую опасность в момент заправки боевой машины представляют разведывательные беспилотные летательные аппараты противника.

Поэтому первоочередной задачей российских танкистов и заправщиков является обеспечение хорошей маскировки. Обычно российские танкисты используют специальные маскировочные сетки и настоящие ветки деревьев, чтобы боевую машину с воздуха можно было спутать с разросшимся кустарником.

Поскольку российские танкисты ежедневно несут боевое дежурство на линии фронта, то боевые машины нуждаются в регулярных поставках топлива. Ведь только на пуск силовой установки танка необходимо потратить около 8-10 литров топлива, а на преодоление каждого километра пути уходит еще по 5 литров.

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