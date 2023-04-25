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На территории Судана продолжается вооруженный конфликт. При этом власти Германии заявили о намерении ввести на территорию этой страны свои войска. Издание Der Spiegel со ссылкой на проект мандата предстоящей миссии сообщает, что Бундесвер может направить в Судан до 1,6 тысяч своих военнослужащих.

Согласно материалам немецких СМИ, депутаты Бундестага должны утвердить задним числом уже завершившуюся миссию по эвакуации 400 граждан Германии и других стран из Судана. При этом Министерство обороны совместно с МИД ФРГ планируют обеспечить солдат немецких спецподразделений в Судане сильным мандатом, в рамках которого бойцам будет разрешено применять оружие.

Тем временем продолжается миссия по эвакуации гражданских лиц из Судана. Германия на вечер 23 апреля совершила уже пять эвакуационных рейсов, на борту которых были граждане различных государств. При этом Великобритания занимается эвакуацией исключительно своих граждан, а также лиц имеющих визу на въезд в Британию.

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