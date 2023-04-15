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В Сети появилась информация от местных жителей Харькова о мощном звуке взрыва, который было хорошо слышно в разных частях города. Сообщается, что удар был нанесен по расположению бойцов украинской армии воздушно-космическими силами Российской Федерации.

Киевский режим несколько дней назад объявил о начале набора в новое подразделение под названием «Хартия» в рамках создания «Гвардии наступления» на территории Харькова. Сообщается, что бойцы этого подразделения будут входить в состав Национальной гвардии Украины.

Местные жители отмечают, что во время нанесения удара, предположительно по пункту размещения личного состава украинских военнослужащих, в том числе и из подразделения «Гвардии наступления», воздушной тревоги объявлено не было. Власти Харькова также официально не сообщают о месте прилета и характере повреждений.

Предположительно ВКС России могли использовать для удара по пункту размещения бойцов в Харькове оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

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