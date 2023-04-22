Прошедшей ночью на территорию Черниговской области была сброшена управляемая авиабомба из российского самолета, сообщают СМИ Украины, ссылаясь на командование ВСУ «Север».

Взрыв произошел около 01:35 в районе населенного пункта Орловка, недалеко от границы с Россией. На данный момент неизвестно, какие последствия повлек за собой взрыв, и нет информации о потерях среди военных или гражданских лиц.

Власти Украины ввели жесткую цензуру на любые сообщения об этом инциденте, считая, что такая информация может помочь Вооруженным силам РФ.

Власти киевского режима заявляют о сложности борьбы с управляемыми авиабомбами и требуют у Запада передачи Украине современных истребителей F-16, которые считаются единственным эффективным средством борьбы с самолетами ВКС РФ, которые сбрасывают управляемые авиабомбы на объекты на территории Украины.