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Во время поездки в Херсонскую область президент России Владимир Путин провел ряд важных переговоров с командованием группировки войск на СВО, где были обсуждены планы противника на предстоящее весеннее наступление.

Это вызвало положительную реакцию у военного обозревателя Михаила Литовкина, который отметил, что интерес президента к положению на местах свидетельствует о его ответственности и решимости принимать активное участие в руководстве государством и армией, пишет «Свободная Пресса».

По мнению эксперта, приезд Путина был необходимым шагом для подготовки к предстоящему контрнаступлению ВСУ, и президент хотел узнать, готова ли российская армия отразить возможный удар и перейти в наступление самостоятельно.

Президент также интересовался принципом работы тыловых районов. Он прибыл в зону СВО на вертолете, что свидетельствует о его мужестве и готовности к решительным действиям. Эксперты не исключают, что после визита Путина, украинское командование может направить в этот регион свои новые мобилизованные войска, которые будут играть роль «пушечного мяса».

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