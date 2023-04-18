Согласно информации из The American Conservative, после завершения конфликта с Украиной, Соединенные Штаты Америки сосредоточат свое внимание на другой стране, которая поддерживает пророссийскую позицию.

В статье отмечается, что Венгрия может столкнуться с серьезным давлением со стороны Вашингтона, в том числе экономическим и политическим.

Авторы статьи считают, что преступление Венгрии, по мнению американского правительства, заключается в ее стремлении к сохранению независимости и суверенитета.

Они предполагают, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать давление на Венгрию и другие страны, которые выступают за многополярный мир, в то время как Вашингтон настаивает на однополярном мире.