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Из-за опасности падения ракеты Северной Кореи в районе японского острова Хоккайдо правительство Японии объявило о срочной эвакуации населения. Предупреждение было распространено через оповещение на телефоны жителей.

Жителям рекомендовали укрыться внутри помещений или в подвальных помещениях, пишет РИА Новости.

Позднее сообщили, что угроза касается только территории Хоккайдо, и на телевидении было объявлено о необходимости отойти от окон и спрятаться в комнатах без них.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что северокорейская ракета в итоге упала вне территориальных вод Японии. В результате этого инцидента в правительстве Японии был создан экстренный штаб.

Отмечается, что это уже девятый раз за год, когда КНДР запускает баллистическую ракету.

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