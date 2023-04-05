В городах Свердловской области обнаружены черные автомобили, украшенные символикой ЧВК «Вагнер». Одетые в специальную форму волонтеры посещают людные места, такие как парковки крупных магазинов и площади, и приглашают местных жителей присоединиться к бойцам, пишет e1.ru.

Мобильные пункты набора в частную военную компанию были замечены в Верхней Туре, Красноуральске, Ревде, Алапаевске, Реже, Покровском, Серове и Качканаре.

Вербовщики обещают кандидатам высокую зарплату, оплачиваемый отпуск и форму. Один из рекрутеров заявил: «Зарплата – 240 тысяч. Плюс премии, там до миллиона может дойти».

Бригады найма в ЧВК «Вагнер» путешествуют по всей России с конца марта. Ранее они были замечены в Челябинской области, Красноярском крае, Карелии, Иркутской области, Коми и Якутии.

В неофициальных группах, посвященных частной военной компании, сообщалось, что «оркестр в гастролях» посетит около 40 тысяч населенных пунктов.