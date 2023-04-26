На территории Украины и за ее пределами продолжается подготовка военных для запланированного контрнаступления. Среди них формируются подразделения, включающие национальную гвардию, нацполицию и пограничную службу Украины. Среди них и «гвардия наступления».

Полевые командиры этих подразделений сообщают, какие задачи они собираются решать. Так, бригада «Ураган» заявила, что она планирует установить украинский государственный флаг над Луганском.

Это может означать, что часть подразделений так называемой «гвардии наступления» начнет атаку на Луганском направлении.

Вероятно, неприятель начнет контрнаступление сразу на нескольких направлениях. Контрнаступление может включать попытку прорыва обороны на участке Сватово-Кременная, чтобы выйти к городам Лисичанск и Северодонецк.