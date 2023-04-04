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Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступление на территории Артемовска (укр. название Бахмут). Об этом сообщает ресурс «Русская Весна». По информации военного корреспондента Александра Симонова, «музыканты» смогли полностью освободить промышленную зону АЗОМ.

Кроме того, «вагнеровцы» продвинулись на запад в частные строения, а также взяли под свой контроль железнодорожную станцию «Бахмут-1». Сейчас солдаты Пригожина держат под контролем центр города.

По данным источника, бойцы «Вагнера» также подошли вплотную к стадиону «Металлург» и укрепили свои позиции в школе № 11. Они продолжают наступление с юга на север.

Военные эксперты отмечают, что ситуация для украинских сил в Бахмуте является напряженной, наиболее сложные бои происходят в центре и в юго-западных районах.

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