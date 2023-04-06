Телеведущий Fox News Такер Карлсон выразил опасения относительно последствий радикальных антироссийских шагов, пишет «Свободная Пресса».

Он считает, что санкции, которые были введены против России, окажут неэффективное воздействие и могут вызвать отказ от доллара в качестве мировой валюты. Карлсон обвинил администрацию американского президента в использовании доллара в качестве оружия и предупредил, что такое поведение может привести к потере положения держателя мировой резервной валюты.

Он также отметил, что действия США заставили Россию, Китай, Индию и Турцию начать постепенынй отказ от доллара. Таким образом, доллар превратился в политическое оружие, которое может быть использовано против любой страны.

По словам Карлсона, это приведет к пересмотру отношения к доллару многими странами. В своем обращении он также предостерег о последствиях войны против России и напомнил, что это будет последней войной, которую может позволить себе Америка.