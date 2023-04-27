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Бойцы новых «микро-ЧВК» оказались совершенно неподготовлены, о чем говорят многочисленные видео с их участием с передовой.

В зоне СВО действуют так называемые ЧВК «Волки» и «Поток», в чьих рядах процветает дезертирство и безответственность. Бойцы этих подразделений должны оборонять левый и правый фланги ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении, которые были переданы Минобороны РФ. Однако со своей задачей бойцы справляются плохо — бросают позиции и никак не обороняют рубежи.

Недавно Telegram-канал «Z-кейс» разместил видео, на котором бойцы ЧВК «Волки» находятся на позиции без касок и бронежилетов, а оружие лежит в стороне. Такие бойцы могут стать легкой мишенью для противника, в результате чего позиция будет потеряна.

На другом видео показан момент допроса бойцов, которые самовольно бросили свои позиции, сославшись на разряженную рацию. Сотрудники ЧВК заявили, что четыре их позиции были уничтожены противником, они сами якобы попали в окружение и решили отступить от занимаемой позиции. По словам автора видео, связь у бойцов была, а в окружение они попасть не могли, поскольку иначе не выбрались бы оттуда.

Известно, что Бахмутское направление является ключевым на всем участке фронта. Здесь ЧВК «Вагнер» более семи месяцев перемалывает украинскую армию, лишая ее возможности использовать дополнительные резервы для контрнаступления. Сейчас более 80% территории города находится под контролем «Оркестра», продолжаются ожесточенные бои в западных кварталах, в частности, в районе Самолет. Фланги ЧВК «Вагнер» были переданы Минобороны РФ, однако сейчас там складывается опасная ситуация, поскольку бойцы ЧВК «Волки» и «Поток» оказались неспособны качественно оборонять позиции.

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