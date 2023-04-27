База вооруженных сил Украины, расположенная на территории электрической подстанции в Кременском лесу, была уничтожена точным попаданием российской управляемой планируемой авиационной бомбой. Соответствующие кадры уничтожения объекта украинской армии были опубликованы в Телеграм-канале «Военкор Кулько».

Сообщается, что после попадания российской авиабомбы на территории подстанции произошел мощный вторичный взрыв, что свидетельствует о размещение на базе ВСУ не только личного состава, но и склада с боеприпасами. Расположение военной базы украинской армии было выявлено и передано пилотам ВКС РФ подразделением российских десантников.

Напомним, что российская авиация в последнее время начала активно применять для поражения объектов вооруженных сил Украины авиационные бомбы ФАБ-500М62, которые были оснащены современным модулем планирования с возможностью коррекции направления полета. Благодаря специальному комплекту стабилизаторов и навигационных блоков, разработанному российским ГНПП «Базальт», обычная авиабомба превращается в высокоточное оружие.