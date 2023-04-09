9 апреля – ИА Discover24.ru. Военный корреспондент Поддубный опубликовал в своем Телеграм-канале уникальные кадры момента уничтожения моста, расположенного в Черниговской области на территории Украины.

Мост через реку Судость, расположенный в окрестностях села Гремяч, был атакован российской ракетой, выпущенной одним из пилотов Су-34 Западного военного округа. В результате ракетного удара мост был в значительной степени поврежден.

По словам военкора, данный украинский инфраструктурный объект был подвержен ракетной атаке со стороны ВСК РФ из-за того, что по нему регулярно переправлялись диверсионные группы ВСУ на территорию Брянской области.

По мосту был нанесен удар российской ракетой «воздух-земля» Х-29ТД, специально разработанной военными инженерами для поражения железобетонных объектов, в том числе и мостов. Как следует из технических характеристик, данная российская ракета способна поражать цели на расстоянии в 30 километров.