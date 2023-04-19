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Фанаты Наташи Королевой и Леонида Агутина начали обсуждать возможные романтические отношения между артистами после появления в Сети старого фото, на котором они запечатлены вместе на пляже в Майами.

Фотография была сделана почти тридцать лет назад, когда оба артиста были еще молоды и успешны в своих карьерах. Однако, на тот момент Наташа была замужем за Игорем Николаевым, а Леонид Агутин был женат на Марине Воробьевой.

Поклонники обратили внимание на то, что на фото певцы лежат вместе на одном покрывале, при этом Агутин по пояс голый, а Королева одета в легкую майку и джинсовую юбку. Многие пользователи соцсетей пришли к выводу, что между артистами могли быть пикантные отношения.

Наташа Королева и Леонид Агутин дружат уже давно и в прошлом выступали на сцене вместе, однако, никаких подтверждений насчет возможных романтических отношений не было.

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