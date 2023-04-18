Специалисты из университетов Самары и Пензы создали новую технологию очистки сточных вод от масел, нефтепродуктов и других несмачиваемых загрязнителей, пишет РИА Новости.

Новая технология напорной флотации позволяет повысить удельную производительность процесса на 10% без увеличения расходов.

Флотация – метод обогащения полезных ископаемых, основанный на различном удержании веществ на границе раздела жидкость/газ или масло/жидкость. На этом принципе и основана новая технология напорной флотации, предложенная учеными. Воздух подается в емкость-сатуратор, в которой нагнетается давление 4-6 атмосфер. Воздух растворяется в воде, а при выплескивании этой смеси во флотатор давление резко понижается до атмосферного и образуются пузырьки газа. Пузырьки захватывают гидрофобные загрязнения, такие как масла, нефтепродукты и взвесь, которые потом удаляются.

Новый метод обработки сточных вод дает возможность улучшить качество очистки и повысить эффективность процесса.