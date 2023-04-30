Группой молодых специалистов из Санкт-Петербурга был разработан прототип так называемой «умной» одежды, которая способна вырабатывать энергию за счет движения человека и разницы температуры окружающей среды и человеческого организма. К тому же, данные «умные» вещи способны обеспечить климатический контроль.

Данная разработка была выполнена в рамках научного проекта под названием Cyber Vestis, направленного на продвижение и популяризацию «умной» электроники в обществе и оптимизацию доступных решений.

Для создания «умной» одежды ученые использовали коннекторы, трибоэлектрический генератор, элемент Пельтье органического происхождения, гибкий тип аккумуляторов. Отмечается, что данная одежда может быть использована в качестве универсального аккумулятора, с помощью которого можно производить зарядку различных устройств.

Новая технология российских ученых была представлена на 18-м Международном фестивале молодежного научно-технического творчества «От Винта!», который проводился в Сочи. Стоит отметить, что проект Cyber Vestis является первой подобной разработкой в России.