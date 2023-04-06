В зоне проведения специальной военной операция российскими войсками была предотвращенная попытка украинской армии перейти в контрнаступление в окрестностях Марьинки. Об этом сообщает начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Иван Бигма.

Украинская штурмовая группа провела разведку боем в направлении оборонительных позиций одного из российских подразделений с целью выявить слабое место для нанесения мощного контрудара с привлечение основных сил. Однако военнослужащие российской армии смогли отбить атаку противника, нанеся ему огневое поражение. В результате короткого боя российскими бойцами было ликвидировано 10 человек личного состава и боевую бронированную машину ВСУ вместе с экипажем.

Напомним, что 24 февраля 2022 года вооруженные силы Российской Федерации начали специальную военную операцию на территории Украины, одной из главных целей которой является защита мирного населения республик Донбасса.