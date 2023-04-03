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Россия примет ответные меры на вступление Финляндии в Североатлантический альянс путем укрепления военного потенциала на западе и северо-западе своих территорий. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко, пишет РИА Новости.

Дипломат отметил, что часть мер уже в процессе принятия. Если же на территории Финляндии будут размещены силы и средства других членов военного блока, то Москва будет предпринимать дополнительные меры, которые смогут обеспечить военную безопасность Российской Федерации. «Будем укреплять наш военный потенциал на западном и северо-западном направлении», – подчеркнул замминистра иностранных дел России.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия станет полноправным членом Североатлантического альянса 4 апреля. Финский флаг будет поднят в Брюсселе в штаб-квартире НАТО. Йенс Столтенберг отметил, что эта неделя станет исторической.

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