Военный корреспондент издания «Известия» Леонид Китрарь посетил территорию предприятия «Макрохим», которое находилось в одном холдинге с металлургическим комбинатом «Азовсталь». Ранее здание завода использовалось «Азова» (признан террористической организацией и запрещено в России).

В настоящее время на очищенной от радикалов территории работают российские саперы. Разминирование местности затрудняется из-за большого количества металла, в том числе и неразорвавшихся боеприпасов. Корреспондент и его группа обнаружили настоящий электрический стул, который, вероятно, использовали националисты для пыток мирных жителей, которых считали пособниками российских войск.

Также был найден противогаз с закрытой пробкой, что свидетельствует о том, что человеку его надевали и дышать было невозможно. Помимо этого, на территории завода обнаружили гранаты боевиков и помещение, которое «азовцы» применяли как пункт управления.