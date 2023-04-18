Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что глава лиги ветеранов локальных конфликтов Андрей Трошин написал заявление прокуратуру в связи с появлением на ресурсе Gulagu. net (доступ к сайту ограничен по решению Московского городского суда от 16.06.2021) видео, дискредитирующего «музыкантов».

По словам бизнесмена, сегодня с колл-центром ЧВК «Вагнер» связался один из участников того видео, угрожая покончить с собой.

«Его убедили в том, что от этого проку будет мало, скажут, что это сделали с ним из мести ЧВК «Вагнер», и поэтому будет лучше, если он поговорит с нашими журналистами и поможет нам распутать, то преступление, которое совершило Гулагу. Нет», — подчеркнул Пригожин.

Он также объяснил, что в связи с сотрудничеством заявление из прокуратуры на него будет отозвано, так как он намерен активно сотрудничать и помочь «разоблачить подонков из Gulagu. Net и зарубежные спецслужбы».

Ранее с представителями ЧВК «Вагнер» вышел на контакт якобы «расстрелянный» с видео Дмитрий Петров. Он назвал утверждения о своей смерти «бредом».