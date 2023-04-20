Союз православных журналистов сообщил в четверг, что Киево-Печерская лавра была заминирована. Согласно информации в канале Телеграм, представители силовых структур, пожарные, а также взрывотехники с собаками прибыли на место происшествия.

Прихожане, которые пришли на богослужение рядом с монастырем, не могут попасть внутрь.

Напомним, что конфликт вокруг Киево-Печерской лавры разгорелся после того, как власти Киева заявили о расторжении договора аренды с монастырем и дали указание выселить оттуда всех монахов и церковнослужителей.

Глава министерства культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при одном условии, если перейдут в раскольническую ПЦУ.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщил, что братия будет стоять на своем до последнего, а расторгнуть договор об аренде зданий лавры нельзя в одностороннем порядке, для этого необходимо решение суда.