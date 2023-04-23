ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Недалеко от Одессы в городе Черноморск прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на местных жителей региона.

По информации украинских средств массовой информации, представители полиции подтвердили данные о взрыве. В настоящий момент причины происшествия выясняются представителями местных правоохранительных органов.

Напомним, что 21 апреля на территории Запорожской и Днепропетровской областей были слышны взрывы. При этом в Харькове местные власти объявили об угрозе ракетных ударов. Такую информацию опубликовали в украинском издании «Страна.ua».

Специальная военная операция вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, начавшаяся 24 февраля 2022 года, в рамках которой российские силы обеспечивают защиту мирного населения от боевиков киевского режима и восстанавливают территориальную целостность республик Донбасса, продолжается.

Вам может понравиться

Стало известно, как Россия справится с последствиями дефолта США

На территории США снова обсуждают возможный дефолт, который заключается в неспособности правительства выполнять свои экономические обязательства, а также поднятие потолка государственного долга. Дефолт может привести к хаосу в мировой экономике.

Военный эксперт не исключил проникновение подразделений ВСУ на российскую территорию

Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что украинское контрнаступление будет проходить по всей линии фронта. ВСУ будут прилагать особые усилия по прорыву обороны ВС России на северном и южном направлениях. По

Минобороны РФ: штурмовые отряды уничтожают подразделения ВСУ на западе Артемовска

Министерство обороны России сообщило, что штурмовые отряды продолжают уничтожать подразделения Вооруженных сил Украины в западной части города Артемовск (украинское название – Бахмут). Воздушно-десантные войска и артиллерия Южной группировки войск оказывают