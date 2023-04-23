Недалеко от Одессы в городе Черноморск прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на местных жителей региона.

По информации украинских средств массовой информации, представители полиции подтвердили данные о взрыве. В настоящий момент причины происшествия выясняются представителями местных правоохранительных органов.

Напомним, что 21 апреля на территории Запорожской и Днепропетровской областей были слышны взрывы. При этом в Харькове местные власти объявили об угрозе ракетных ударов. Такую информацию опубликовали в украинском издании «Страна.ua».

Специальная военная операция вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, начавшаяся 24 февраля 2022 года, в рамках которой российские силы обеспечивают защиту мирного населения от боевиков киевского режима и восстанавливают территориальную целостность республик Донбасса, продолжается.