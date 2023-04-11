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11 апреля – ИА Discover24.ru. Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВСУ располагают небольшим количеством военных резервов. Он подчеркнул, что для проведения анонсированного украинского контрнаступления ВСУ должны иметь большое количество подготовленных бойцов и соответствующее количество бронетехники.

Гагин подчеркнул, что сосредоточенные на линии фронта украинские подразделения на данный момент недостаточно укомплектованы для совершения успешного контрнаступления. По его словам, самая большая группировка ВСУ собрана на направлении Часов Яр. На других участках украинское командование также сосредотачивает силы, но не в таких колоссальных количествах.

Напомним, что в Артемовске (Бахмуте) продолжаются ожесточенные боевые действия. ЧВК «Вагнер» уже смогли отодвинуть с центральной части города украинских боевиков. К вечеру 10 апреля «музыканты» выбили ВСУ с железнодорожной станции «Бахмут». Противник закрепился на прилегающих улицах, бои продолжаются.

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