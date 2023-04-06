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Участника мартовского митинга в Праге, на одежде которого присутствовала символика СВО на Украине (литера Z) и ЧВК «Вагнер», суд первого района Праги приговорил к двум годам испытательного срока и к шести месяцам заключения условно. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на представителя суда Эву Швиглерову.

По ее словам, помимо условного срока мужчина должен оплатить штраф в размере 12 тысяч крон (примерно 545 долларов США) и покинуть территорию Праги на строк 12 месяцев.

Напомним, что мужчина принимал участие в антиправительственном митинге 11 марта. Акция протеста прошла в Праге на Вацлавской площади. На рукаве митингующего была нашита эмблема ЧВК «Вагнер», а рюкзак «украшала» литера латинского алфавита Z, являющаяся символикой российской спецоперации на Украине по защите мирного населения республик Донбасса. Демонстрация данных символов расценивается чешским правительством (и во многих других европейских странах) как уголовное преступление.

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