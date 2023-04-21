Российские бойцы продвигаются в Марьинке. Об этом сообщает Александр Ситников, обозреватель «Свободной прессы».

Силы украинского режима делают попытки удержать свои позиции в оставшихся двух кварталах многоэтажных домов между улицами Урожайная и Шахтерская. Потеря главных улиц города, таких как Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск, указывает на ослабление сопротивления неонацистов ВСУ. Оборону населенного пункта держат солдаты 35-й отдельной бригады и бойцы 79-й ОДШБр, которые известны своей жестокостью и особо сильной ненавистью к русским.

Пользователь с ником @zsu35obmp, который является украинским морпехом, рассказал в социальной сети о том, что его супруга говорит об оправданной жестокости к бойцам РФ. По ее словам, украинцы имеют полное право резать головы и снимать с русских скальпы.

Многие аналитики считают, что рано или поздно украинские ВС все же потеряют Марьинку.