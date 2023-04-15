В публикации военного корреспондента Александра Коца в издании «Комсомольская правда» рассказывается о том, что происходит в центре города Бахмут (Артемовск) на территории Украины.

Описываются продолжающиеся бои на улицах города, в которых участвуют танки, а также состояние оставшихся местных жителей. Согласно репортажу, потери украинских вооруженных сил достигли 30 тысяч человек.

Во время своего пребывания в Бахмуте журналиста сопровождал один из российских бойцов, который рассказал ему об увиденном танке Т-90 «Прорыв» с разведчиками на броне. Танк произвел более 10 выстрелов и быстро скрылся.

Кроме того, военный рассказал журналисту историю необычного появления у них украинского пикапа, который по ошибке приехал не на те позиции.