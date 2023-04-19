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Украинские ВС попытались перейти в наступление на Запорожском направлении, но нарвались на огонь самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация», сообщает РИА Новости. Командир одного из расчетов САУ, не пожелавший называть себя, рассказал о последствиях этой атаки.

Он проинформировал, что в результате ударов несколько десятков единиц техники, полученной Киевом от Запада и готовившейся к масштабному контрнаступлению, уничтожено. Также ликвидирована примерно половина личного состава. Точная численность пока не известна, эта информация уточняется.

Напомним, что в ночь на среду украинские ВС попытались перейти к атакующим действиям по Ореховым Запорожской области, но встретили достойный отпор.

Также российские ВС нанесли удары по военным объектам в Одессе, используя беспилотные аппараты «Герань-2».

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