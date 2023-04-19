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В ночь на 19 апреля дроны-камикадзе «Герань-2», которые в Киеве называют “Шахидами”, атаковали Одессу. По информации местных жителей, поражен один из крупных складов с боеприпасами, так как на протяжении длительного времени детонировал боекомплект, передает портал «Русская весна».

Официальные власти заявили, что было лишь одно попадание в объект гражданской инфраструктуры, пострадавших нет. Однако в местных телеграм-каналах публикуются фотографии и видеозаписи нескольких прилетов.

Сообщается, что помимо вышеупомянутого склада, удар был нанесен по аэродрому Школьный, который «Герани» атаковали в начале апреля. После взрыва на одном из объектов вспыхнул сильный пожар, который экстренные службы не могут погасить до сих пор.

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