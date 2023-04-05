Киев получает от Запада тысячи беспилотников, которые намеревается задействовать для ударов роем по позициям российских войск и приграничным территориям. Об этом порталу Ura.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он пояснил, что ВСУ намереваются сформировать подразделения беспилотных аппаратов по принципу «пчелиного роя», в котором присутствуют матка, рядовые солдаты и трутни. При этом готовые «рои» распределяются по всей линии соприкосновения. Часть из них располагается в Одессе.

Чтобы Киев не смог задействовать дроны в контрнаступлении, необходимо выявлять места дислокации подразделений БПЛА и уничтожать их, отметил Дандыкин. Напомним, что ВС РФ именно этим и занимаются. В ночь на 4 апреля был нанесен удар по аэродрому «Школьный» в Одессе, где дислоцировались беспилотники. Сильный пожар не могли потушить на протяжении 7 часов.