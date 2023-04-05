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В ночь на 4 апреля Одессу вновь атаковали дроны-камикадзе «Герань-2», которые поразили аэродром «Школьный». Именно отсюда ВСУ постоянно запускают беспилотные аппараты в Крым.

Противовоздушная оборона Украины сплоховала и на этот раз. Только после пяти мощных взрывов была объявлена воздушная тревога. К этому моменту на аэродроме «Школьный» уже начался сильный пожар, а к месту событий стали прибывать машины экстренных служб.

Местные власти, а затем и представители киевского режима заявили, что дроны-камикадзе ударили «по промышленному предприятию», что и вызвало пожар. К утру сообщалось, что пламя уже локализовано.

Напомним, дроны-камикадзе «Герань» способны преодолевать расстояния в 2000 километров и наносить мощные удары по объектам военной инфраструктуры противника.

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