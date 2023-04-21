Минобороны России сообщило о боевой операции, проведенной российскими десантниками на мотовездеходах в лесополосе против солдат украинских Вооруженных сил, пишут «Известия».

По данным пресс-релиза, десантники получили задачу на уничтожение неприятеля и быстро отправились на квадроциклах в указанный район. С помощью тепловизоров они выявили скопление боевиков киевского режима и уничтожили их огнем при помощи противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

У квадроциклов отсутствует броня, поэтому для них характерна мобильность и маневренность. Десантники быстро сменили позицию и уничтожили личный состав врага с других огневых позиций, применяя тактику «кочующей огневой точки».

В Минобороны России отметили, что подобные операции демонстрируют гибкость и мобильность российских военных.