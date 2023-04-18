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Пленный украинский боец Сергей Ростовский рассказал, что батальон «Азов» (признанный в РФ запрещенной террористической организацией), получал лучшее качество и количество снабжения, если сравнивать с простыми украинскими подразделениями. Ростовский служил в пограничных войсках и был зачислен в «Азов» в марте 2022 года, где принимал участие в боевых действиях в Мариуполе.

Он отметил, что «азовцы» всегда получали снабжение по высшему разряду, включая боеприпасы, вооружение и средства связи, в то время как другие подразделения украинских Вооруженных сил могли получать только несколько банок тушенки на группу из нескольких человек.

Военнопленный также рассказал, что бойцы «Азова» насмехались над теми, кто проявлял страх или нерешительность, и что в боях в Мариуполе их подразделения оставались без прикрытых флангов, что вынуждало их лежать под огнем часами и рисковать, чтобы попасть к своим ночью.

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