Один из военнослужащих украинской армии записал короткое видеообращение прямо из Артемовска (украинское название Бахмут). По его словам, он вместе со своим сослуживцем только-только успел выбраться из одного пекла, как сразу же угодил в другое. Об этом сообщает «Военное дело».

Украинский боец рассказал, что его подразделение понесло огромные потери в северной части Артемовска, после чего они были вынуждены отступить в центральную часть города, однако ситуация в данном районе оказалась ничем не лучше.

Солдат ВСУ обращается к своей аудитории с вопросом, кто еще хочет получить 100 тысяч гривен жалования солдата украинской армии на фоне постоянных разрывов прилетающих минометных мин. Также украинский военнослужащий показал разрушения городских строений в центральной части Артемовска.

Напомним, что штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продолжают выдавливать подразделения вооруженных сил Украины из Артемовска, а боевые действия уже идут в центральном районе города.