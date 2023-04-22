Двое граждан Украины в возрасте 20 и 21 года пытались выехать за пределы страны, притворившись при этом подростками 13 и 15 лет соответственно. Об этом происшествии сообщили на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

Как следует из опубликованного сообщения, украинские мужчины пытались выдать себя за подростков, чтобы иметь возможность выехать за границу. Мужчины в возрасте 20 и 21 года хотели попасть на территорию соседней Венгрии через один из контрольно-пропускных пунктов в Закарпатской области Украины.

Сообщается, что 52-летний местный житель предоставил на границе поддельные документы, якобы переданные ему родителями подростков, а именно фальшивые свидетельства о рождении. На сайте Госпогранслужбы Украины были опубликованы фотографии задержанных, которым теперь грозит административная ответственность. При этом организаторам незаконного пересечения границы грозит уже уголовная ответственность.