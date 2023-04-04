Как сообщают авторы Телеграм-канала Mash Moyka, украинские кураторы платили подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского жительнице Санкт-Петербурга Дарье Треповой по 20 тысяч рублей за каждое выполненное задание.

На допросе Трепова рассказала, что среди заданий украинских кураторов были посещения определенных мероприятий, доставка различных посылок и другие несложные поручения. С куратором из Украины Трепова познакомилась на одном из украинских Телеграм-каналов, которые она активно читала. По ее словам, ей пообещали должность редактора одного из украинских медиаресурсов, однако для получения должности ей требовалось пройти «стажировку».

Одним из заданий девушки был поход в книжный магазин «Листва», где она должна была познакомиться с Владленом Татарским и сделать совместную фотографию, чтобы отправить ее своему куратору в качестве доказательства проделанной работы. После выполнения последнего задания, когда девушка должна была доставить посылку в кафе на Университетской набережной, куратор из Украины обещал ей купить билет из России в Узбекистан, где он встретил бы ее и помог перебраться на территорию Украины.