Группа ученых из Российской академии наук провела две успешные операции по внедрению электродов от протезов в человеческий организм, чтобы обеспечить работоспособность их чувствительной функции.

Российские исследователи научились применять специальные электроды, чтобы улучшить качество жизни людей, которые потеряли одну или несколько конечностей. Сообщается, что первыми пациентами, испытавшими на себе новую технологию российских ученых, стали двое мужчин без предплечий.

Один из пациентов еще три года тому назад пережил ампутацию двух рук из-за сильных ожогов, полученных в результате пожара. В качестве восполнения функционала своих рук он использовал довольно продвинутые бионические протезы. В настоящий момент пациенты на протяжении двух недель будут участвовать в серии экспериментов по корректной передаче электродами протезов ощущения холода, жары, давления и боли.

Ученые из Российской академии наук обещают выпустить первую серийную партию бионических протезов, оснащенных функцией чувствительности, уже в середине 2023 года.