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Специалисты из канадского Университета Виктории в ходе исследования выявили, что алкоголь не приносит никакой пользы организму человека. Раннее считалось, что небольшое количество спиртосодержащих напитков полезно, однако ученые считают данное мнение ошибочным. Свои доводы они опубликовали в американском научном издании JAMA Network Open.

Некоторые специалисты утверждали, что умеренное употребление алкогольных напитков, например 1-2 бокала в неделю, благотворно влияет на организм человека и даже способно снижать риск преждевременной смерти. Однако канадские ученые, проанализировав 107 исследований со всего мира, откорректировали неучтенные данные. По итогу они пришли к выводам, что умеренное употребление алкогольных напитков не несет в себе никакой пользы для человека.

В общей сумме метаисследований специалисты задействовали  опросы около 5 миллионов человек. Им удалось выяснить, что ранее некоторые результаты были искажены из-за неправильного подхода. Зачастую в ранних исследованиях многих пьющих людей специалисты относили к тем же группам людей, которые вовсе не употребляли алкогольные напитки на протяжении всей жизни. Согласно новым данным, у пьющих людей риск преждевременной смерти на 22% выше, нежели у тех, кто совсем не употребляет спиртные напитки.

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