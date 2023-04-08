Ученые Сеченовского Университета Минздрава РФ провели полноценное исследование растения, под названием борщевик Сосновского. Этот сорняк произрастает во многих регионах России. Ранее он считался ядовитым растением, способным вызвать сильные химические ожоги. Однако специалисты нашли ему также лечебное применение.

Борщевик Сосновского был завезен на территорию России еще в 40-х годах ХХ века. Изначально его планировали использовать в качестве корма для животных. Однако выяснилось, что он не годится для этого, ведь в мясе животных и молоке стал ощущаться неприятный запах и вкус. Также оказалось, что сок борщевика при попадании на кожу и воздействии ультрафиолета способен нанести сильнейшие химические ожоги.

В то же время, специалисты выяснили, что имеющиеся в данном растении токсические вещества можно также использовать для регенерации кожных покровов. Также эти вещества способны активизировать рост волос. Поэтому ученые будут проводить дальнейшие исследования, которые в будущем помогут бороться с облысением.