У украинских военнослужащих, проходивших лечение в Германии, взяли анализы, результаты которых оказались неожиданными для ученых из медицинского университета «Шарите-Берлин».

Как сообщает издание El Pais, у бойцов Вооруженных сил Украины были обнаружены супербактерии с особой устойчивостью к антибиотикам. Согласно одной из версий, к такому распространению полирезистентных инфекций привело неоптимальное медицинское лечение и нехватка препаратов в полевых госпиталях.

Отмечается, что у 14 из 47 проходивших лечение в Германии военнослужащих были выявлены подобные инфекции в костях и мягких тканях, что затрудняет процесс лечения.

Большинство пациентов столкнулись с воспалениями нижних конечностей, а у двух обнаружили сразу несколько очагов инфекции.