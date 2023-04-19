Всем известно, что люди с избыточным весом обычно имеют много проблем со здоровьем. Например, они рискуют получить больше проблем, связанных с различными «болезнями старости» с неприятным исходом, чем люди с нормальной массой тела. Однако российские ученые из Сеченовского университета провели собственное исследование среди долгожителей, результаты которого поразили как ученых, так и медиков. Об этом сообщает в своем материале «Московский Комсомолец».

Эксперты Всемирной федерации по борьбе с ожирением называют одной их самых актуальных проблем XXI века эпидемию избыточного веса у взрослых людей. По их прогнозам, до 2030 года более 25% населения планеты (примерно 1,5 миллиарда людей) будет страдать ожирением различной степени. При этом врачи в один голос твердят, что «люди с ожирением быстрее стареют».

Группа исследователей, работающая на кафедре госпитальной терапии №2 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, проанализировала организм долгожителей, чтобы понять секрет их долгой жизни. Оказалось, что избыточный вес, который негативно влияет на здоровье человека, после достижения им возраста в 90 лет начинает способствовать более продолжительной жизни.

Ученые называли это явление «парадоксом ожирения». В исследовании российских медиков приняло участие более 200 долгожителей со средним возрастом в 92 года, в то время как самому пожилому участнику исполнилось уже 106 лет. Оказалось, что только у 30% долгожителей масса тела была в норме, а у 70% пожилых людей было выявлено ожирение. По словам исследователей, старики с избыточным весом имели нормальные показатели состояния костной ткани, в отличие от худых долгожителей.